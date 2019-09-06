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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenmandan detaylar

- DENİZLİ

Kırmızı Kart Ameliyat Rektör 


- Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-siyahlı ekip ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile başladı.
Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde yapılan antrenman akşam saatlerinde yapıldı. Çocuğunun ameliyatından dolayı izinli olan Zeki Yavru çalışmalara katılmazken, 3 haftalık sakatlık döneminin ardından Kibong Mbamba da antrenmanda yerini alarak takımdan ayrı çalıştı. Geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Lopez de çalışmalara katıldı.

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