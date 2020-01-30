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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Koşu çalışmasından görüntü

Rektör 

-Antrenmandan farklı açılarda detay
-Oyunculardan detay
-Teknik Direktör Mehmet Özdilek detay

- DENİZLİ

- Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam ediyor. Denizlispor, Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam ediyor. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, koşu çalışması ve pas çalışmasının ardından sona erdi. Yeşil-siyahlı ekipte tedavisi devam eden Mustafa Yumlu takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı devam eden Tolgahan Acar ve Hadi Sacko çalışmalara katılmadı.
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