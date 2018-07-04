Denizlispor'da yeni sezon hazırlıkları - AFYONKARAHİSAR Haberi
- Denizlispor antrenmanından görüntüler - Denizlispor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün açıklamalarıDenizlispor'da yeni sezon hazırlıkları - Teknik direktör Osman Özköylü:"Sahada keyif veren, her maçta rakibi karşısında çok mücadele eden bir takım oluşturmaya çalışacağız" - "Şu anda bir yabancı oyuncumuz var. 4 yabancı oyuncuyu kadromuza katacağız. Görüştüğümüz oyuncular var"AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Osman Özköylü, yeni sezon için mücadeleci bir takım oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.
Yeni sezon öncesi Afyonkarahisar 'da kampa giren Denizlispor'un teknik direktörü Özköylü, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 futbolcuyla başladıkları birinci etap kampında, altyapıdan gelen sporcuların da yer aldığını belirtti. Eksik bir kadroyla kampa başladıklarını ifade eden Özköylü, transfer çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:"Kadro sayımızı artırmak için yönetimle birlikte çalışmalarımız sürüyor. Kadro olarak şu anda çok ciddi eksiğimiz var. Tabii ki zor bir süreç olacak bizim için. Hem antrenman hem transfer çalışmaları, ikisini bir arada yürütmeye çalışıyoruz. İnşallah kısa zamanda istediğimiz noktaya gelmeye çalışacağız."Özköylü, yeni sezonda hem savunmada hem de hücumda iyi oynayan bir takım oluşturmayı hedeflediğini belirterek, "Sahada keyif veren, her maçta rakibi karşısında çok mücadele eden bir takım oluşturmaya çalışacağız. Şu anda bir yabancı oyuncumuz var. 4 yabancı oyuncuyu kadromuza katacağız. Görüştüğümüz oyuncular var." diye konuştu. - "Her geçen sene bu lig daha da zorlaşıyor"Özköylü, 1. Lig'in bu sene düşen ve alt ligden ilk defa çıkan takımlarla iyi bir lig olacağını düşündüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:"Afyonspor ve Hatayspor'un bu ligde ilk defa oynayacak olmaları yeni bir heyecan getirecek. Özellikle üstten gelen Gençlerbirliği, Osmanlıspor, kadroları ve bütçeleriyle bu ligde yer alacak güçlü takımlardan. Kolay bir lig olmayacak. Herkes bu ligde tutunmaya çalışacak. Her takımın kendine göre bir hedefi var. Her geçen sene bu lig daha da zorlaşıyor, kalite daha da artıyor. Üstten gelen takımlarla birlikte kaliteli yabancı sayısının artmasıyla ligin kalitesi de artıyor. İnşallah keyifli güzel bir sezon olur."Kampın ikinci etabının Ankara Kızılcahamam'da olacağı bilgisini veren Özköylü, 12 Temmuz'da Afyonkarahisar kampının sona ereceğini bildirdi.