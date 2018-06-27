Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Denizlispor’da sağlık kontrolleri başladı

Denizlispor’da sağlık kontrolleri başladı

Oyuncuların sağlık kontrolünden geçmesi

Hastalık Rektör Trol 

-Denizlispor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün açıklaması
-Genel ve detay görüntüler

- DENİZLİ

- Yeni sezon hazırlıklarına 29 Haziran’da Afyon’da başlayacak olan Denizlispor’da Teknik Direktör Osman Özköylü ile oyucular Kerem Can Akyüz, Cihan Özkaymak ve Asil Kaan Güler kamp öncesi sağlık kontrolünden geçti. Yeşil-siyahlı takımda yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı.
Takımda ilk olarak oyuncular Kerem Can Akyüz, Cihan Özkaymak, Asil Kaan Güler ve Teknik Direktör Osman Özköylü sağlık kontöründen geçti. Özel bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen kontrollerde detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcuların sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri, radyolojik kontrolleri ve efor testinin yapılmasıyla tamamlandı. “Cuma günü ilk çalışmamızı yapacağız” Sağlık kontrolünden geçen yeni Teknik Direktör Osman Özköylü, “Henüz çalışmalarımıza başlamadık, şu anda iki gün boyunca sağlık kontrollerimizi yapacağız. Mevcut kadromuzda olan oyuncuların sağlık kontrollerini tamamlayıp ondan sora kampa gideceğiz. Cuma günü nasip olursa Afyon’da ilk çalışmamızı yapacağız” dedi.
Denizlispor’da tüm oyuncular iki gün içinde salık kontrolünden geçerek, yeni sezon hazırlıkları için Afyon’a gidecek.
İlgili Foto Galeriler
Fenerbahçe Kongresi'nde GerginlikFenerbahçe Kongresi'nde Gerginlik
Nusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf ÇektirdiNusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf Çektirdi
Real Madrid - Liverpool Maçından KarelerReal Madrid - Liverpool Maçından Kareler
Fenerbahçe - Real Madrid Maçından KarelerFenerbahçe - Real Madrid Maçından Kareler
Galatasaray TT Stadında Şampiyonluğu KutluyorGalatasaray TT Stadında Şampiyonluğu Kutluyor
Göztepe-Galatasaray Maçından KarelerGöztepe-Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı