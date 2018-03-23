Denizlispor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - DENİZLİ
- Denizli spor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - Antrenmandan kesitler - Toplantıdan detay görüntüler - Denizli spor sportif direktörü Bülent Ertuğrul'un konuşması Denizli spor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarıDENİZLİ (AA) - Denizli spor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında 1 Nisan Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve topla devamlılık çalışması yaptı.Yeşil - siyahlı ekip, pas ve şut çalışmalarının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.Sportif direktör Bülent Ertuğrul, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sezon şanssızlıkların yanı sıra bazen hakem hatalarıyla da karşı karşıya kaldıklarını ileri sürdü.Olmayan pozisyonlarda faul verildiğini savunan Ertuğrul, "Altınordu maçında her türlü olumsuzluk, oyunun gidişini bizim aleyhimize çevirdi. Bunlar mazeret değil. Takımımız çalışmalarına devam ediyor. Taşkın dışında cezalı oyuncumuz yok. Sakatlığı bulunan oyuncularımız da önümüzdeki hafta tamamen hazır oluyor. Takımımızın isteği ve durumu çok iyi. Ankaragücü maçını taraftarımızın desteğiyle alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu. Ligin sonuna yaklaştıklarını ifade eden Ertuğrul, her hafta final gibi maçlar oynayacaklarını, takımlarına güvendiklerini ve el birliğiyle bulundukları durumdan kurtulacaklarına inandığını dile getirdi. Denizli spor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.