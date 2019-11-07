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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor Haberi

Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor Haberi

Antrenmanlarda görüntüler

- - Beşiktaş maçında Estupinan forma giyemeyecek DENİZLİ

Hafta Sonu Forma Rektör 


- Denizlispor, ligde bu hafta deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Denizlispor geçtiğimiz hafta sonu Sivasspor yenilgisinin ardından, Beşiktaş maçı için ara vermeden hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman Haluk Ulusoy Tesisleri’nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek gözetiminde yapıldı. Antrenmanda tedavisi devam eden Kolombiyalı futbolcu Oscar Estupinan takımdan ayrı çalışmaya devam etti. Estupinan'ın Beşiktaş karşılaşmasında forma giymeme durumunun olduğu belirtildi. Uzun zamandır sakatlığı devam eden Rodallega ile kart cezası bulunan Sapunaru da takımla çalışmalara katıldı.
Denizlispor, 10 Kasım Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak.
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