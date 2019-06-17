Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Denizlili sporcu Balkan şampiyonu oldu

Denizlili sporcu Balkan şampiyonu oldu

Ödül töreninden görüntü

Kutlay Altın Madalya Gümüş Madalya Yıldızlı Şampiyon 

-Madalya takılmasından görüntü
-Sporculardan birlikte görüntü

- - Denizlili sporcular Makedonya’dan bir altın bir gümüş madalyayla döndü DENİZLİ

- Makedonya’da düzenlenen Judo Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Mehmet Ali Akıncı, Balkan şampiyonu oldu. Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Ayşe Naz Özdemir de Denizli’yi gümüş madalya ile gururlandırdı. Makedonya’da 15-16 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen Judo Yıldızlar Balkan Şampiyonası’na Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulübü Judo Takımı sporcusu Mehmet Ali Akıncı +73 kg klasmanında tüm rakiplerini yenerek şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyayı kazandı. Denizli Büyükşehir Belediyespor’un diğer madalyası ise Judo Takımı sporcusu Ayşe Naz Özdemir, bayanlar 36 kg kategorisini 2. olarak tamamladı ve gümüş madalya almaya hak kazandı. “Başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz” Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Makedonya’da Denizli’yi ve Türkiye'yi temsil eden sporcuları kutlayarak, “Ay yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek bizleri gururlandıran şampiyon sporcumuz Mehmet Ali Akıncı ve Ayşe Naz Özdemir’e yürek dolusu teşekkürlerimi iletiyorum. Denizli'miz örnek tesisleri ile başarılı sporcular yetiştirmeye devam edecek” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Çin'de sporcular böyle yetiştiriliyorÇin'de sporcular böyle yetiştiriliyor
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Türkiye - Özbekistan Maçından KarelerTürkiye - Özbekistan Maçından Kareler
Liverpool'un Şampiyonluk Maçından KarelerLiverpool'un Şampiyonluk Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı