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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Denizli: “Yarışın içinde olduğumuzu net bir şekilde gösterdik” -2-

Denizli: “Yarışın içinde olduğumuzu net bir şekilde gösterdik” -2-

-Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli maç sonu açıklamları

- Denizli: “Yarışın içinde olduğumuzu net bir şekilde gösterdik”- “Takımının oyunundan gurur duydum” İSTANBUL

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- Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Beşiktaş’ı 4-1’lik skorla geçen Kasımpaşa’da Teknik Direktör Mustafa Denizli, maç sonu açıklamalarda bulundu. Denizli, “Biz bu yarışın içinde olduğumuzu gösterdik” dedi.
Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ı 4-1’lik skorla geçen Kasımpaşa’da Teknik Direktör Mustafa Denizli, maçı değerlendirdi. Takımımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirten Mustafa Denizli, “Güzel bir maç oldu. Özellikle bizim adımıza. Saha avantajımızı kullandık. Baktığımız zaman ilk yarı boyunca en çok gol izlenen takım maçları bizim maçlar oldu. İki takım da pozisyonlar buldu. İyi bir skorla devreyi kapattık. Sezon başı koyduğumuz hedeflerden geri düşmedik. Bu yarışın içinde olduğumuz net bir şekilde gösterdik. Biz keyifli futbol seyrettirmek istiyoruz. Bugün beni mutlu eden olay orta saha oyuncularımızın da gol bulması oldu. Kayseri, Konyaspor maçında ortaya koyduğu futbolu kenarda gururla izledim. Futbol izleyenlere keyif vermek istiyoruz. İlk yarı belki alacağımızdan daha az puan topladık ama hedeflerimizden bir kayıp olmadı. Takımımın oynadığı futbolla gurur duydum. İnşallah bu performansımız devam eder” ifadelerini kullandı. Mustafa Denizli, adı üç büyüklerle anılan Diagne ve Trezeguet’e bir transfer teklifi gelip gelmediği sorusuna ise, “Bize ulaşan bir teklif yok” şeklinde cevap verdi.
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