Denizli: 'Kasımpaşa'yı Avrupa'ya taşımak için fikir ve gönül birliği içindeyiz' - BURSA
Denizli: "Kasımpaşa'yı Avrupa'ya taşımak için fikir ve gönül birliği içindeyiz" - BURSA - Basın toplantısı - Mustafa Denizli'nin konuşmasıMaçın ardından - Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: - "Kasımpaşa'yı Avrupa'ya taşımak için fikir ve gönül birliği içindeyiz. Avrupa'ya giden iki yolumuz var. Biz bu yollardan birinden gitmek istiyoruz ve bunu başaracağız"BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Bursa spor'u deplasmanda 2 - 1 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, zorlu bir deplasmanı galibiyetle sonuçlandırdıklarını söyledi.
Denizli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Süper Lig'deki en zor deplasmanlardan birini geride bıraktıklarını dile getirdi. Bursa spor'un özellikle iç sahada aldığı galibiyetlerle bir çıkış grafiği yakaladığını belirten Denizli, bunu bilerek sahaya çıktıklarını ifade etti. Tecrübeli teknik adam, Bursa 'nın kendisi için çok farklı bir konumda olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:" Bursa , önemli başarılara imza attığım bir şehir. Buranın nasıl bir futbol şehri olduğunu çok iyi biliyorum. Bu maçın zor olacağını tahmin ediyorduk. Zaman zaman çok iyi ataklara çıktık, son tercihlerimizi kullanmadık. Bunu aynı şekilde Bursa spor da yaptı. Keyifli bir maç oldu. Biz şu anda bulunduğumuz durumdan kopmamak ve önümüzdeki takımları yakalamak için mücadele edeceğiz. Taraftarlarımız bundan sora bize sayısal olarak iç saha maçlarında daha çok destek verecek. Bizim için mutlu bir hafta sonu oldu." - Hedef Avrupa kupalarıDenizli, bir basın mensubunun "Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlar sıralamada yer almıyorlar şu anda. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, ligin üçte birini geride bıraktıklarını hatırlatarak, şöyle cevap verdi:"Böyle bir tablo bizim için iyi sayılabilecek bir tablo. Bahsettiğiniz takımlar bu ligde uzun süreler hakimiyet kuran takımlar. Zaman zaman bu tablolarla karşılaşabiliyoruz. Bundan sonraki haftalarda onların performansı mutlaka değişecektir. Önemli olan biz kendi yolumuza devam ederken oynadığımız maçları en sağlıklı olarak geçmek. Kulübümüzde çok genç oyuncular var. Onları zaman zaman kullanıyoruz. Fırsat buldukça daha iyi olacaklardır. Kasımpaşa'yı Avrupa'ya taşımak için fikir birliği ve gönül birliği içindeyiz. Avrupa'ya giden iki yolumuz var. Biz bu yollardan birinden gitmek istiyoruz ve bunu başaracağız."