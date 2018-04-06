Denizde tekne üzerinde masa tenisi oynadılar - KASTAMONU
- Sporcuların denize açılması - Denize atılan ağın toplanması - Drone görüntüleri - Antrenör Ufuk Gemicibaşı'nın röportajı - Takım sporcularından Arda Erkan'ın röportajı Denizde tekne üzerinde masa tenisi oynadılar - Kastamonu 'da, Bozkurt Belediyespor Masa Tenisi Takımı oyuncuları, "Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü"ne dikkati çekmek amacıyla denize açıldıkları balıkçı teknesinde masa tenisi oynadıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da, Bozkurt Belediyespor Masa Tenisi Takımı oyuncuları, Abana'dan Karadeniz'e açılarak teknede masa tenisi oynadı.Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'ndan balıkçı teknesiyle denize açılan Bozkurt Belediyespor Masa Tenisi Takımı antrenör ve sporcuları, açıkta demir atan teknenin üzerinde masa tenisi oynadı, daha sonra denize serilen ağları balıkçılarla birlikte topladı.Takımın antrenörü Ufuk Gemicibaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "6 Nisan Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü"nün dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.
Masa tenisinin her yerde oynanabilecek bir spor olduğunu belirten Gemicibaşı, "Bozkurt Belediyespor Masa Tenisi Takımı olarak, günümüzü herkesten farklı şekilde kutlamak istedik. Denize açılarak Karadeniz'e ağ attık, aynı zamanda da masa tenisi oynadık. Sporcularımızın büyük keyif aldığı etkinlikle masa tenisinin her yerde yapılabilecek bir spor olduğuna dikkati çekmek istedik." diye konuştu. Gemicibaşı, farklı bir etkinlik yaptıklarına dikkati çekerek, "Bulunduğumuz bölgenin deniz varlığını ön plana çıkarmak, masa tenisinin hayatın her anında oynanabilecek bir spor olduğunu göstermek adına bu etkinliği organize ettik. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyoruz." ifadesini kullandı.Sporculardan Arda Erkan da denizde çok güzel bir etkinliğe imza attıklarını dile getirerek, heyecan yaşayıp eğlendiklerini kaydetti.