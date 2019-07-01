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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı - İSTANBUL

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı - İSTANBUL

- Düzenlenen yelken yarışından detaylarDenizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yılı, Fenerbahçe’de düzenlenen yelken yarışıyla kutlandıİSTANBUL (AA) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. Yılı, Kadıköy Fenerbahçe’de düzenlenen yelken yarışıyla kutlandı.Gemi işletmeciliğini sevdirmek ve 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında elde edilen kabotaj hakkını kutlamak için İstanbul Yelken Kulübü ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile Fenerbahçe’de düzenlenenen optimist yelken yarışlarına, 7 - 15 yaş arasındaki çocuklar yelken açtı.Yelken açan 85 çocuk kıyasıya yarıştı.Fenerbahçe’den başlayan kız ve erkek kategorisindeki yarışlarda dereceye girenlere ödülleri akşam düzenlenecek törenle verilecek.

Yarış Yelken Yarışı Optimist Gori 

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