Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - SİVAS
- Demir Grup Sivas spor'da yeni sezon hazırlıkları - Demir Grup Sivas spor antrenmanından detay görüntülerDemir Grup Sivas spor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüSİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas spor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon çalışmasıyla süren idmanda, gruplar halinde pas organizasyonları üzerinde duran futbolcular, daha sonra savunma ve hücum çalışması gerçekleştirdi.Antrenman, minyatür kalelere gol atma çalışmasıyla sona erdi.İzinli futbolcular Arouna Kone ve Delvin N'Dinga'nın, yarın takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.