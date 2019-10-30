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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır - SİVAS

Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır - SİVAS

- Antrenmandan detaylar Demir Grup Sivas spor kupa maçına hazırSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın TFF 2. Lig temsilcisi Başkent Akademi ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman koşuyla başladı.
Kırmızı - beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından 3 grup halinde top kapma oynadı, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.İdmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile izinli Fernando katılmadı. Sivas spor, öğleden sonra karşılaşma için Ankara'ya hareket edecek.Demir Grup Sivas spor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 31 Ekim Perşembe günü saat 13.45'te OSTİM Stadı'nda Başkent Akademi ile karşılaşacak.

Rektör 

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