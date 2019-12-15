Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından - Ersun Yanal - SİVAS

Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçının ardından - Ersun Yanal - SİVAS

- Teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarMaçın ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: - "Bu tepkisizliğin sorumluluğunu kendi üzerime alıyorum. Takıma bunu nasıl öğreteceğimize de yarından itibaren başlamak istiyorum"SİVAS (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivas spor'a 3 - 1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularının tepkisiz bir oyun ortaya koyduğunu ve sorumluluğu üzerine aldığını söyledi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sezon başından beri oynamak istedikleri bir formatları olduğunu ve bugün çok iyi oynadıklarının söylenemeyeceğini belirtti.
Sivas spor maçında altını çizmesi gereken çok önemli bir şey olduğunu aktaran ve oyuncularının tepkisizliğini eleştiren Yanal, şöyle konuştu:"Demek ki Fenerbahçe'de oynayan arkadaşlarımıza bunu öğretememişiz. Fenerbahçe oynarken bu tepkiyi her maçta, sonuç ne olursa olsun, rakip kim olursa olsun göstermeliydi. Bugün bunu gösteremedik. Çok net söyleyeyim, başta ben olmak üzere, Fenerbahçe'ye zarar gelmesini engelleyecek her türlü tedbiri alırız. Bugünkü maçın skoru, özetle bu tepkisizliğin sonucunda oluştu."Deplasmandaki puan kayıpları nedeniyle öz eleştiri yapıp yapmadığının sorulması üzerine Yanal, "Bunu biraz önce anlattım. Bu tepkisizliği gösteremeyiz. Fenerbahçe nerede oynarsa oynasın. Bir hafta önce tepkiyi gösterdik, bu hafta yine gösteremedik. Bu problemi çözmek zorundayız. Pas oyununu, geçiş oyununu kötü oynayabilirsiniz ama tepkisiz kalamazsınız. Bu tepkisizliğin sorumluluğunu kendi üzerime alıyorum. Takıma bunu nasıl öğreteceğimize de yarından itibaren başlamak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Forma Rektör 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Beşiktaş Evinde Yara AldıBeşiktaş Evinde Yara Aldı
Liderden Fenere ÇelmeLiderden Fenere Çelme
Başakşehir - Borussia Mönchengladbach Maçından KarelerBaşakşehir - Borussia Mönchengladbach Maçından Kareler
Paris Saint-Germain - Galatasaray Maçından KarelerParis Saint-Germain - Galatasaray Maçından Kareler
Kartal Son Dakikada GüldüKartal Son Dakikada Güldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı