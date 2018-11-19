Demir Grup Sivasspor'da Hakan Keleş dönemi - SİVAS
- Demir Grup Sivas spor tarafından paylaşılan Hakan Keleş videosuDemir Grup Sivas spor'da Hakan Keleş dönemi - Kırmızı - beyazlı ekip, yardımcı antrenör Hakan Keleş'i takımın başına getirdiKulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas spor Yönetim Kurulu, Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevine 2 yıldır kırmızı - beyazlı ekipte yardımcı antrenörlük görevi yapan Hakan Keleş'i getirdi.Hakan Keleş'in yardımcılıklarını ise bir dönem Sivas spor formasını giyen Mohamed Ali Kurtuluş ile Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak.Futbol kariyerini tamamladıktan sonra çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenen Keleş, son 2 sezondur Sivas spor'da yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.