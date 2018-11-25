Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ardından - SİVAS
- Demir Grup Sivas spor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in açıklaması - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklaması SİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 1 - 1 sona eren Çaykur Rizespor maçında kaybettikleri puanları telafi etmeye çalışacaklarını söyledi.
Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı kontrolü oyunu tercih ettiklerini ve rakibe üstünlük kurduklarını belirtti. Oyunun genelinde de üstün taraf olduklarını dile getiren Keleş, "20 şut atmışız, 20 korner kullanmışız. Topla oynama oranında üstünüz ama bir şekilde topu içeri atamadık. Gol pozisyonlarımız da çok var. 10 kişi kaldıktan sonra zaten oyun koptu, pozisyonlar da verdik. Gole kadar pozisyonları yoktu. İçeride sıkıntı çekiyoruz, yine 2 puan kaybettik bunu telafi etmeye çalışacağız." şeklinde konuştu. - Çaykur Rizespor cephesiÇaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk da maça iyi başladıklarını ancak ilk yarının sonlarına doğru Sivas spor'un daha etkili olduğunu belirtti. İlk yarıda fazla pozisyon verdiklerini ve rakip kaleye çok gidemediklerini ifade eden Buruk, "Planlarımızı gerçekleştiremedik. Hücumdaki oyuncularımızın yeteneklerini sahaya koyamamaları bizi eksik bıraktı." dedi. Buruk, ikinci yarı golü bulduklarını ancak oyun anlamında istediklerini sahaya koyamadıklarını aktararak, şunları kaydetti:"Özellikle kenarlardan rakibimize çok sayıda pozisyon verdik. Bu bölgeye iki oyuncuyla da hamle yaptık. Şanssız bir gol yedik. Oyuncumuzun hafif itildiğini düşünüyoruz ama orada tabi VAR ile verilen karar oldu. Oradaki karışıklıktan gol yedik. Haftalardır VAR kararlarından sıkıntı yaşıyoruz. Geçen haftada da bunu yaşadık, çok daha netti. Bu hafta ile Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında da yaşadık. Biz 'var' olma savaşı veriyoruz ama 'var' olma savaşı bizim için zor geçecek gibi gözüküyor. Özellikle Rizespor aleyhine verilen kararların çok objektif olduğunu düşünmüyorum ama bir yandan da saygı duyuyorum."Dostça bir maç olduğuna değinen Buruk, " Sivas spor kazanmayı bizden daha çok hak etti. Bizden daha iyi oynadılar, daha etkililerdi. Buradan bir puan çıkarmak bizim için sevindirici ama son 10 dakika rakibin eksik kaldığı bölümde daha iyi oynasak maçı da kazanabilirdik. Bu bölümde rakibimize de pozisyonlar verdik, onlar da kazanabilirdi." ifadelerini kullandı.