Davul zurnayla esnafı maça çağırdılar - SİVAS Haberi

- Davulcu Salim Kırıktaş ile Zurna çalan Süleyman Yükünoğlu'nun cadde üzerinde davul zurna çalması - Esnafın ve caddeden geçenlerin davul zurna eşliğinde oynaması - Zurna çalan Süleyman Yükünoğlu'nun konuşması - Davul çalan Salim Kırıktaş'ın konuşması - Sivas spor taraftarlarının meydanda toplanarak slogan atmasıDavul zurnayla esnafı maça çağırdılar - Sivas 'ta esnaflar, Demir Grup Sivas spor - Fenerbahçe maçına davul zurna eşliğinde davet edildiSİVAS (AA) - Sivas 'ta kentin işlek caddelerinde davul zurna çalan iki kişi, Demir Grup Sivas spor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça esnafları davet etti.Süper Lig'in 15. haftasında bugün saat 16.30'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda başlayacak karşılaşma öncesinde kentte renkli görüntüler yaşandı.Zurna çalan Süleyman Yükünoğlu ile davul çalan Salim Kırıktaş, Sivas spor'a destek amacıyla kentin işlek caddelerinde davul zurna çalarak esnafları maça çağırdı.Bazı esnaflar ise davul zurna eşliğinde halay çekip oynadı.Yükünoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas spor'a destek amacıyla böyle bir fikrin akıllarına geldiğini söyledi.
Kentte birlik ve beraberlik havasının estiğini belirten Yükünoğlu, "İnşallah Sivas spor yenerse daha güzel olacak. Esnaflarımız da sevinçli, sonuçta kendi takımları. Sivas Anadolu'dur, Anadolu da esnaftır. Bundan ötesi yoktur." dedi. Davulcu Salim Kırıktaş ise Sivas spor'u desteklediklerini dile getirerek, esnafları maça davet ettiklerini kaydetti. Öte yandan bazı esnaflar iş yerlerine Sivas spor bayrağı asarken, kimisi de dükkanlarını kırmızı - beyaz balonlarla süsleyerek takımlarına destek verdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım