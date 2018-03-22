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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Darüşşafaka büyük düşünüyor - İSTANBUL

Darüşşafaka büyük düşünüyor - İSTANBUL

- Darüşşafaka oyuncusu Okben UlubayDarüşşafaka büyük düşünüyor - Yeşil - siyahlı basketbol takımının oyuncusu Okben Ulubay:"THY Avrupa Ligi'ne katılmaya daha çok önem veriyoruz. Ligden çok Avrupa'ya odaklanmış durumdayız" - "ULEB Avrupa Kupası'nı aldığımızda seneye THY Avrupa Ligi'ne direkt katılacağız. Böylelikle daha büyük bir kupada mücadele edeceğiz"İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka forması giyen Okben Ulubay, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmek istediklerini, bu nedenle ULEB Avrupa Kupası'na daha çok odaklandıklarını söyledi.

Bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele eden yeşil - siyahlı takımın oyuncusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupayı kazandıkları takdirde doğrudan THY Avrupa Ligi'ne katılacaklarını hatırlattı. Okben Ulubay, "ULEB Avrupa Kupası'nı aldığımızda seneye THY Avrupa Ligi'ne direkt katılacağız. Böylelikle daha büyük bir kupada mücadele edeceğiz. Bu bizi motive ediyor." dedi.
Okben Ulubay, "THY Avrupa Ligi'ne katılmaya daha çok önem veriyoruz. Ligden çok Avrupa'ya odaklanmış durumdayız. Hedefimiz ligde gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek, ancak bizim için Avrupa Kupası bir adım daha önde." diye konuştu.
Avrupa Kupası yarı finalinde 1 - 0 önde bulundukları Bayern Münih eşleşmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan 21 yaşındaki basketbolcu, şunları aktardı:"Bayern Münih karşılaşmalarının erken final olduğunu düşünmüyorum. Bu saatten sonra kupa için mücadele eden takımların hepsi iyi. Zorlu bir seri. Sasa Djordjevic çok iyi bir antrenör, iyi de bir takımları var. Ev sahibi avantajı bizde. Umarım iyi oynayarak finale yükseliriz."Takımın başantrenörü David Blatt'in iyi teknik adam ve iyi insan olduğunu anlatan 2,01 metre boyundaki forvet Okben Ulubay, "Her zaman pozitif. Yanlış bir şey yaptığınız zaman gelip bunu sizinle konuşuyor. Bunu bağırmadan, en iyi şekilde anlatmaya çalışıyor. Çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." şeklinde görüşlerini dile getirdi. - Aileden basketbolcuBasketbolcu bir aileden geldiğini anlatan Okben Ulubay, şunları kaydetti:"Benim sadece annem değil, anneannem, babam, amcam ve ikiz kardeşim de basketbolcu. Bu aileden gelen bir şey. Basketbola başlamamda herkesin katkısı oldu. Çok küçük yaşlardan itibaren beni maçlara götürürlerdi. Bunun da etkisinin olduğunu düşünüyorum."Darüşşafaka'da geçen sezona göre daha fazla süre aldığını aktaran genç basketbolcu, "Geçen sezon buraya transfer olurken bu yılı planlamıştım. İlk sezona göre biraz daha fazla süre almaya başladım. Takımda bir sakatlık yaşandı. Bundan dolayı daha fazla süre alabilirim. Bunu değerlendirmeye çalışacağım. Performansımı yeterli bulmuyorum. Biraz daha artırmalıyım." diyerek sözlerini tamamladı.

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