Darıca Gençlerbirliği-Antalyaspor maçının ardından - Korkmaz ve Yalman - KOCAELİ
- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın açıklamaları - Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Müjdat Yalman'ın açıklamaları - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz:"Üst tura çıktık, mutluyuz" - Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Müjdat Yalman:"Ligdeki hedefimiz, üst sıralara tırmanmak"KOCAELİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında konuk olduğu Darıca Gençlerbirliği'ni 1 - 0 yenerek son 16 turuna yükselen Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularını kutladı.Korkmaz, genç oyuncuları da bugün sahaya sürdüklerine dikkati çekerek, onların da ellerinden gelen en iyi şekilde mücadele ettiğini ifade etti. "Üst tura çıktık, mutluyuz." diyen Korkmaz, "İyi bir mücadele oldu. Darıca Gençlerbirliği oyuncularını da kutlamam lazım, o kadar problemlerine rağmen ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Turu geçen biz olduk, oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu. Pazartesi günü sahalarında Fenerbahçe'yle önemli bir maça çıkacaklarını anımsatan Korkmaz, "Önemli bir maç var. Cezalı oyuncumuz da sakat oyuncularımız da var. Ama en ideal 11'imizi sahaya çıkaracağız. Kendi evimizde, taraftarımız önünde oynayacağız, inşallah mutlu olan biz oluruz." ifadesini kullandı. - Müjdat Yalman: "Hedefimiz lig"Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Müjdat Yalman ise sakat ve takımla yollarını ayıran futbolcular nedeniyle genç bir kadroyla sahaya çıktıklarına değindi.Sahada tüm futbolcuların görevlerini özveriyle yaptığını aktaran Yalman, şunları kaydetti:"Onlar adına memnunum. Gençler takımda görev yapacak yeteneklere sahipler. Sözleşmesi feshedilenler vardı, 3 - 4 futbolcumuz sakattı onları da riske etmek istemedik. Buradaki gençleri de görmek istedik. Lig farklı bir kulvar. Ligdeki hedefimiz, üst sıralara tırmanmak. Üstle ve altla puan farkı fazla yok. Hedefimiz lig, kupa burada bitti. Antalyaspor'a başarılar diliyorum."