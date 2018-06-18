Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Damien Da Silva Trabzon’da

Damien Da Silva Trabzon’da

Damien Da Silva'nın havalimanından çıkışı

- TRABZON

Kız Arkadaş Forma 


- Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Damien Da Silva, bu akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Bordo-mavili kulübün prensipte anlaşmaya vardığı Fransız stoper Damien Da Silva saat 22.15 sıralarında kız arkadaşı ile birlikte Trabzon Havalimanına geldi. Geçen sezon Caen’de forma giyen Da Silva, Trabzonspor Futbol Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu tarafından karşılanarak kulübe ait araçla otele gitti. Yarın kenti gezdikten sonra karar vermesi beklenen Da Silva, yönetimle görüşerek sözleşmedeki detayları inceleyecek.
İlgili Foto Galeriler
Fenerbahçe Kongresi'nde GerginlikFenerbahçe Kongresi'nde Gerginlik
Nusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf ÇektirdiNusret Yıldız İsimlerle Fotoğraf Çektirdi
Real Madrid - Liverpool Maçından KarelerReal Madrid - Liverpool Maçından Kareler
Fenerbahçe - Real Madrid Maçından KarelerFenerbahçe - Real Madrid Maçından Kareler
Galatasaray TT Stadında Şampiyonluğu KutluyorGalatasaray TT Stadında Şampiyonluğu Kutluyor
Göztepe-Galatasaray Maçından KarelerGöztepe-Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı