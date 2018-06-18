Damien Da Silva Trabzon’da



- Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Damien Da Silva, bu akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Bordo-mavili kulübün prensipte anlaşmaya vardığı Fransız stoper Damien Da Silva saat 22.15 sıralarında kız arkadaşı ile birlikte Trabzon Havalimanına geldi. Geçen sezon Caen’de forma giyen Da Silva, Trabzonspor Futbol Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu tarafından karşılanarak kulübe ait araçla otele gitti. Yarın kenti gezdikten sonra karar vermesi beklenen Da Silva, yönetimle görüşerek sözleşmedeki detayları inceleyecek.

