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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Da Silva, Trabzonspor için Türkiye'ye geldi - TRABZON Video

Da Silva, Trabzonspor için Türkiye'ye geldi - TRABZON Video

- Damien Da Silva'nın havaalanından çıkıp araca binmesiTRABZON (AA) - Trabzon spor, geçen sezon Fransa'nın Caen takımında forma giyen Damien Da Silva'yı Trabzon 'a getirdi.Bordo - mavili kulübün prensipte anlaşmaya vardığı 30 yaşındaki stoper, Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.Menajeri ve kız arkadaşıyla Trabzon 'a gelen futbolcu, daha sonra kulüp aracıyla konaklayacağı otele gitti. Trabzon spor ile maddi konularda anlaşan Da Silva'nın transferinin yarın şehri gezdikten sonra netlik kazanacağı belirtildi.

Kız Arkadaş Forma 

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