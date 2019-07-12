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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
D.G.Sivasspor kamp çalışmalarını sürdürdü

D.G.Sivasspor kamp çalışmalarını sürdürdü

-İdman detayları

- SİVAS

Rektör 


- D.G. Sivasspor, Bolu'daki kamp çalışmalarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen günün ilk idmanı saat 07.30'da başladı ve yarım saat dayanıklılık koşusu yapıldı. Daha sonra saat 11.00'de yeniden sahaya çıkan Sivassporlu futbolcular, ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.
Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapıldı. İdman, çift kale maçla sona erdi.
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