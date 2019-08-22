Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cüneyt Dumlupınar: Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak - İSTANBUL

Cüneyt Dumlupınar: Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak - İSTANBUL

- Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar:"Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak" - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar: - "Hedefimiz hep daha ileri ve daha yukarısı. Bu sene iyi bir kadro oluşturduk" - "İnşallah Allah bize nasip edecek ve 35 yıllık Süper Lig özlemini bitireceğiz"İSTANBUL (AA) - SEZER YAVUZ - TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, sezonu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.

Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin Süper Lig'e yükselip gelecek yıllarda Avrupa kupalarında oynamak olduğunu ifade etti.
Kırmızı - siyahlı kulübü geçen sezon Süleyman Hurma'nın satın aldığını hatırlatan genç teknik adam, şunları kaydetti:"Süleyman Bey hedefimizi Süper Lig olarak açıklamıştı. Geçen sezon zor süreçlerden geçtik ama yolun sonunda hak edilmiş bir şampiyonluk yaşayarak TFF 1. Lig'e yükseldik. Hedefimiz önce TFF 1. Lig sonra Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynayan bir Karagümrük'tü. Şu anda ilk hedefimizi gerçekleştirdik. Bursaspor maçını kazandıktan sonra da söyledim, başlangıçlar kolay değil. Hedefimiz hep daha ileri ve daha yukarısı. Bu sene iyi bir kadro oluşturduk. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak." - "Bu ligi bilen bir teknik direktörüm"Dumlupınar, geçmiş yıllarda Kayserispor'la şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e çıktığını vurgulayarak, "Bu ligi bilen bir teknik direktörüm. Zaten başkanımız Türk futboluna damga vurmuş isimlerden biri. Onun da tecrübesi bu takımı üst lige çıkarabilecek durumda. Her ligin kendine göre zorlukları var. Biz de bu zorlukların üstesinden gelip ne olursa olsun Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." yorumunda bulundu. - "35 yıllık Süper Lig özlemini bitireceğiz"39 yaşındaki teknik adam, Fatih Karagümrük taraftarının 15 yıllık TFF 1. Lig özlemini sona erdirdiklerini ifade ederek, "İnşallah Allah bize nasip edecek ve 35 yıllık Süper Lig özlemini de bitireceğiz. Onlar iyi ki varlar ve hep bizimleler. Karagümrük'ün gerçek sahibi onlar. Hiç bir zaman iyi günde kötü günde yalnız bırakmıyorlar." şeklinde görüş belirtti.
Vefa Stadı'ndaki tadilat nedeniyle maçlarını evlerinde oynayamadıklarını dile getiren Dumlupınar, şunları aktardı:"Her koşulda taraftarlarımız bizi destekliyor. En doğusundan en batısına neresi olursa bizimle beraberler. İnşallah en kısa sürede Vefa Stadı'nda kendi evimizde oynayacağız. Şu anda fiziki koşullar yerine getiriliyor. Bursaspor maçında İstanbul spor yönetimi sahalarını bize açtılar. Onlara da teşekkür ediyorum. En kısa sürede kendi sahamızda oynamayı iple çekiyoruz." - "Fatih bizim ve Türk futbolu için çok değerli bir yetenek"Dumlupınar, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Fatih Kuruçuk'un 'Üç Büyükler'den ve Avrupa kulüplerinden transfer teklifleri aldığının hatırlatılması üzerine, "Fatih Kuruçuk geçen sezon şampiyonluk yolunda bize çok katkı sağladı. Fatih bizim ve Türk futbolu için çok değerli bir yetenek. Bunu en son Ümit Milli Futbol Takımı'na seçilerek gösterdi. İnşallah ilerleyen yıllarda Türk futbolu için çok önemli bir oyuncu olacak. İnşallah bize de bu sezon şampiyonluk yolunda çok katkı sağlar. Fatih'i seyretmeye devam edin. O da hak ettiği yere gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.Dumlupınar, bu sezon birçok deneyimli oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, "En son Erdem Özgenç'i transfer ettik. O da bize inşallah çok katkı sağlayacak. Fatih Karagümrük için hayırlı olsun. Bugün itibariyle transferi kapattık. Ancak transferin son güne kadar her şey olabilir." dedi.

Muhabir Teknik Direktör Şampiyon Rektör Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı