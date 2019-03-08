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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Cüneyt Çakır'ın kayınpederinin cenazesi toprağa verildi - BALIKESİR

Cüneyt Çakır'ın kayınpederinin cenazesi toprağa verildi - BALIKESİR

- Çakır taziyeleri kabul etmesi - Cenazeye çok sayıda hakem katıldı Cüneyt Çakır'ın kayınpederinin cenazesi toprağa verildiBALIKESİR (AA) - Futbol hakemi Cüneyt Çakır'ın dün 69 yaşında vefat eden kayınpederi Abbas Karaağaç'ın cenazesi Balıkesir 'in Bandırma ilçesinde defnedildi.Türk Telekom Bandırma Şubesi'nin emekli teknisyenlerinden Abbas Karaağaç'ın naaşı, Haydar Çavuş Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.
Cüneyt Çakır ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.Cenaze törenine Abbas Karaağaç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Vekili Mustafa Çulcu, Balıkesir İl Futbol Hakem Kurulu Başkanı İzzet Özalp, futbol hakemleri Hüseyin Göçek, Barış Şimşek, Suat Arslanboğa, Halis Özkahya, Halil Umut Meler, Alper Ulusoy, Süleyman Abay, Oğuzhan Uğurlu, Tarık Ongun ve Bahattin Duran, eski MHK Başkanı Bülent Yavuz, Cüneyt Çakır'ın babası eski hakem Serdar Çakır ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze Cenaze Namazı Cuma Namazı Cami Bahçesi 

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