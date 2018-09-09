Cumhuriyet Kupası'nı Demir Grup Sivasspor kazandı

-- Kupa töreni



- SİVAS



- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un geleneksel olarak organize ettiği ve bu yıl 20'incisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nı normal süresi 1-1 biten maçta Bursaspor'u penaltı atışları sonucu 6-5 mağlup eden ev sahibi Demir Grup Sivasspor kazandı. Sivas Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ve her yıl geleneksel olarak 20.düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Bursaspor karşılaştı. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 5 bine yakın taraftar ücretsiz olarak izledi. Her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmada ligde forma şansı bulamayan futbolculara şans verdi. Karşılaşmaya ev sahibi Demir Grup Sivasspor; Ali Şaşal, Papp, David Braz, Bjarsmyr, Ziya, Medjani, Erdoğan, Rybalka, İlker, Aydın, Cyriac ilk 11'i ile çıktı. Bursaspor ise müsabakaya Okan, Muhammed Emin, Vergini, Chedjou, Umut Meraş, Ramazan, Saivet, Çağatay, Tunay, Kembo, Umut Nayir ile 11'i ile başladı.

Bursaspor 26.dakikasında Tunay'ın ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısını Bursaspor 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Demir Grup Sivasspor 56.dakikada Cyriac'ın attığı golle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca normal süre 1-1 sona erdi. Daha sonra penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucu sonucu 6-5 biten maçta Demir Grup Sivasspor kupanın sahibi oldu. Maçın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Kupada ikinci olan Bursaspor'a kupasını AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci verdi. Demir Grup Sivasspor'da kupayı Sivas Valisi Davut Gül'ün elinden aldı. Karşılaşma sonrası iki takımın futbolcuları günün anısına hatıra fotoğrafı çekindi.

