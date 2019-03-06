Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Muhalefet ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsiz gibi göstermeye çalışıyor' - MALATYA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsiz gibi göstermeye çalışıyor" - MALATYA - Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanda halka hitabıMALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya 'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. (2)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım