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08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soyunma odasına giriş görüntüsü

-Soyunma odası konuşma
-Detaylar
-Çıkış

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra’yı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra’yı 1-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş Park’ta müsabakayı takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, soyunma odasına indi ve futbolcular ile teknik heyeti tek tek tokalaşarak tebrik etti. Millileri soyunma odasında tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra stattan ayrıldı.
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