Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti - İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A Milli Takım teknik heyetini ve futbolcuları soyunma odasında tebrik etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti - Vodafone Park'ta Türkiye - Andorra maçını izleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından millileri kutladıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 5. hafta maçında Andorra'yı 1 - 0 yenen A Milli Takım'ı tebrik etti.Vodafone Park'ta yapılan mücadelenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile soyunma odasına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik heyet ve futbolcularla tek tek tokalaştı ve onları galibiyetten dolayı kutladı.Milli takıma başarı dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından stattan ayrıldı.

Dera 

İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Millilerimiz 3 Puanı AldıMillilerimiz 3 Puanı Aldı
Galatasaraydan Görkemli İmza TöreniGalatasaraydan Görkemli İmza Töreni
Fenerbahçe:1 Trabzonspor:1Fenerbahçe:1 Trabzonspor:1
A Milliler Dünya Kupası'na zaferle başladıA Milliler Dünya Kupası'na zaferle başladı
Beşiktaş Bir Puanla YetindiBeşiktaş Bir Puanla Yetindi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı