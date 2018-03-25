Cudi Dağı’nda yamaç paraşütü etkinliği Haberi

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- Şırnak’ın Silopi İlçesi'nde bulunan ve daha çok terörle gündeme gelen Cudi Dağı, rengarenk paraşütlerin uçtuğu yamaç paraşütü etkinliğine ev sahipliği yaptı. Silopi'de bulanan ve daha çok terörle gündeme gelen Cudi Dağı, bu kez rengarenk bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Habur Sınır Kapısı'nda gümrük memuru olarak çalışan Metin Baykara, aldığı eğitimin ardından düzenledi.

Deneyimli pilot Ömer Orhan’ın da gönüllü olarak katıldığı etkinlikte, Cudi Dağı paraşütlerle renklendi. İlk kez kendi başına uçuşunu Cudi Dağı’nda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Baykara, "Ömer Hoca'dan 3 aydır aldığım dersler sonucu ilk uçuşumu yaptım. Bütün herkesin buna katılmasını istiyorum. Artık ben de uçabiliyorum. Herkesin böyle güzel etkinliklere katılmasını istiyorum. Çok güzel ve korkulacak hiç bir şey yok" dedi.

Yamaç Paraşütü Pilotu Ömer Orhan, "Silopi’de ilk kez bir arkadaşımızın temel eğitimini verdik. İlk güvenli tepe uçuşlarını yaptırdık. Silopi’de yamaç paraşütünün yayılmasını istiyoruz. Cudi Dağı eteklerinde uçuşlarımızı yapıyoruz. Amacımız Cudi Dağı’nın güvenlik problemi kalktığı taktirde buradan uçuşlarımızı yapmak. Bölge insanına güzel şeyler göstermek. Cudi Dağı üzerinde rengarenk yamaç paraşütlerinin olmasını sağlamak istiyoruz. Kısıtlı imkanlarımız var. Kendi imkanlarımızla birkaç pilot arkadaşla birlikte etkinliklerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

Silopili Kamuran Tanrıverdi, yamaç paraşütünü daha önce sadece televizyonda gördüğünü anlatarak, "Merakla geldik, sağolsun Ömer hoca bizi uçurdu. Silopi’de böyle etkinliklerin yapılması mutluluk verici" ifadelerinde bulundu. Yamaç Paraşütü Pilotu Salih Çakan ise, hedeflerinin Silopi’de yamaç paraşütü sporunu daha ileriye götürüp, öğrenci yetiştirmek olduğunu ve destek beklediklerini dile getirdi.

