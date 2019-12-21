Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Coşkun Demirbakan: “Transfer söylentileri futbolculara konsantre kaybı yaşattı”

Coşkun Demirbakan: “Transfer söylentileri futbolculara konsantre kaybı yaşattı”

Eskişehirspor Teknik Diröktörü Coşkun Demirbakan'ın açıklamaları

- - Eskişehirspor Teknik Direktör Coşkun Demirbakan:- "Bazı futbolculardan beklenti altında verim aldık”- “Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum” ESKİŞEHİR

Forma Rektör Basın Mensupları 


- Balıkesirspor’a 2-1 mağlup olan Eskişehirspor’da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan maçın ardından yaptığı açıklamada, “Takım üzerindeki transfer söylentileri futbolculara konsantre kaybı yaşattı” dedi.
TFF 1. Lig’in 16. haftasında Eskişehirspor, Balıkesirspor’u konuk etti. Siyah-kırmızılılar karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Coşkun Demirbakan karşılaşmayı değerlendirdi. Transfer söylentilerinden dolayı bazı futbolcuların oyuna odaklanmadığını belirten tecrübeli teknik adam, mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Demirbakan, "Konsantre hatasından maçın başında gol yedik. Fakat sonrasında tepki verdik ve beraberliği yakaladık. Devre öyle bitti. İkinci devre rakibin golün haricinde pozisyonu yok. Rakibi tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. 3 haftadır takım üzerindeki transfer söylentileri futbolculara konsantre kaybı yaşattı. Bazı futbolculardan beklenti altında verim aldık. Sonradan oyuna girenler futbolcular gereken performansı gösteremedi. Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Galatasaray - Tuzlaspor Maçından KarelerGalatasaray - Tuzlaspor Maçından Kareler
Trabzonspor - Denizlispor Maçından KarelerTrabzonspor - Denizlispor Maçından Kareler
Beşiktaş Evinde Yara AldıBeşiktaş Evinde Yara Aldı
Liderden Fenere ÇelmeLiderden Fenere Çelme
Başakşehir - Borussia Mönchengladbach Maçından KarelerBaşakşehir - Borussia Mönchengladbach Maçından Kareler
Paris Saint-Germain - Galatasaray Maçından KarelerParis Saint-Germain - Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı