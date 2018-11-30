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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Coşkun Demirbakan: ”Şartlar iki takım için de eşitti”

Coşkun Demirbakan: ”Şartlar iki takım için de eşitti”

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan'ın açıklamaları

- ADANA

Rektör 


- Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, iki takımın oyuncularını da zorlayan bir zeminde futbol oynandığını söyleyerek, "Şartlar iki takım için de eşitti" dedi.
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "Bir puan her iki takım için de adaletli oldu. İki takımın oyuncularını da zorlayan bir zeminde futbol oynandı. Yağmuru bahane etmiyoruz. Şartlar iki takım için de eşitti. Yağmuru, rakibin yapacağı hataları avantaja çevirmek açısından değerlendirmek istedik. Topun gideceği, duracağı yeri kestirmek zordu. Yağmurdan dolayı, futbolculardan yüksek toplarla oynamalarını söyledik ama oyuncular kuru zemin gibi pas yapaya çalıştı. Olabilir maç heyecanıydı, herkes hata yapar. Benim futbolcularım da hata yapıyor, rakip de yapıyor. Maç içinde sakatlıklardan dolayı oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldık, bu yüzden hamle yapamadık. Bir puan her iki takım için de adaletli oldu. İlk devre onlar, ikinci devre de biz gole yaklaşmıştık olmadı. Rakibimiz disiplinliydi ve iyi çalışmışlardı. Kendilerine bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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