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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Coşkun Demirbakan: “Başarı zor şartlarda elde edilir'

Coşkun Demirbakan: “Başarı zor şartlarda elde edilir'

Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'ın konuşması

- Coşkun Demirbakan: “Başarı zor şartlarda elde edilir" ADANA

Düşünür Rektör 


- Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında evinde Eskişehirspor’u yenen Adanaspor'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, ”Futbolcularım ellerinden geleni yaptı, başarı zor şartlarda elde edilir, şartlarımız zor” dedi.
Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Adanaspor konuk ettiği Eskişehirspor’u 2-0 mağlup etti. Maç sonunda açıklama yapan Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, ”Mücadele şeklinde geçti maçın ikinci yarısı, ilk yarı çözmüştük ama ikinci yarı maç eksiği olan futbolcular oynadı. Diniz 2 aydan fazla oynamadı, Diago öyle. Biraz eksik kaldık ikinci yarı kondisyon açısından. Kazandığımız için mutluyuz. Mücadele ettik, iyi futbol oynamadık ikinci devre, önde topu tutabilseydik daha iyi şeyler olabilirdi. Bu da baskı yememize neden oldu. Futbolcularım ellerinden geleni yaptı, başarı zor şartlarda elde edilendir. Şartlarımız zor. Eskişehir’inde şartları zor. Her iki takımın futbolcuları tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler" dedi.
Demirbakan şöyle devam etti: “Ayağı sağlam yere basan biriyim, hedefimiz ilk 10. İlk ondan sonra yeni hedef düşünürüz. Bu hafta deplasmanda Osmanlıyı yenersek deplasmanda ki yeneceğimizi zannediyorum. Disiplinli oynarsak. İkinci devre başka düşüncülerle planlarla girebiliriz."
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