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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Coşkun Demirbakan: ”1 puan aldığımız için sevinçliyim”

Coşkun Demirbakan: ”1 puan aldığımız için sevinçliyim”

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan basın toplantısı

- ADANA

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- Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, “Bugün 1 puan aldığımız için sevinçliyim. Golden sonraki dakikaları kullanamadığımız için beraberliği koruma telaşına girdi futbolcular” dedi.
Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "Daha önce de birçok derbide görev aldım ancak bugünkü Adana derbisi çok farklı bir atmosferde oynandı. Hakem sahada düdüğü çaldığında analiz falan kalmaz, analiz her şeyi göstermez. Benim için oyun içi analiz önemlidir. Bugün 1 puan aldığımız için sevinçliyim. Golden sonraki dakikaları kullanamadığımız için beraberlik koruma telaşına girdi futbolcular. Galibiyet golünü de atabilirdik, rakip gol yemenin moral bozukluğunu yaşadı. Biraz daha disiplinli olsak galip gelebilirdik. Attığımız golden sonraki 9 dakika benim için 90 dakikadan daha önemliydi, bilinçli çıkabilsek gol atabilirdik, galip gelebilirdik. Yılmaz hocaya bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Taraftarımıza, yönetimimize, başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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