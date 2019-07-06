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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Comolli Topuk Yaylası’nda

Comolli Topuk Yaylası’nda

Damien Comolli'den görüntüler

Yurt Dışı Rektör 

-Comolli ve oyunculardan görüntüler
-detaylar

- DÜZCE

- Fenerbahçe Sportif Direktör Damien Comolli, sezon öncesi hazırlıkları takip etmek için Topuk Yaylası Tesisleri’ne geldi. Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden Fenerbahçe’de Sportif Direktör Damien Comolli ilk kez kampı ziyaret etti. Transfer çalışmaları için yurt dışında bulunan ve Türkiye’ye yeni gelen Comolli soluğu Topuk Yaylası’nda aldı. Sarı-lacivertlilerin akşam antrenmanında futbolcularla yakından ilgilenen Fransız futbol adamı Barış Alıcı, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Victor Moses ile özel ilgilenirken Teknik Direktör Ersun Yanal ile de kısa süreli sohbet etti.
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