Cilo Dağı eteklerinde sporla büyüyen çocuklar İzle

-Antrenör ile çocukların değişik hareketler yapması

-Antrenörün konuşması



HAKKARİ



- Milli Antrenör Soner Taşkın, Hakkari'nin Cilo Dağı eteklerinde, kötü alışkanlıklara karşı çocukları sporla eğitiyor. Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Cilo Dağı eteklerindeki Köprücük köyü doğumlu Milli Antrenör Soner Taşkın, aldığı destekle çocukları kötü alışkanlıklara karşı sporla eğitiyor. Maddi imkansızlık içinde tüm şartlara göğüs geren Milli Antrenör Soner Taşkın, köyde bulunan 25 çocuğa Cilo Dağı eteğinde bulunan köyün boş arazilerinde spor yaptırıyor. Çocukları kötü alışkanlıklara karşı sporla tanıştıran Taşkın, ailelerin de takdirini topluyor. Bu duruma çok sevindiklerini ifade eden aileler, “Çocuklarımızın, büyük başarılar elde etmiş bir insanın elinde eğitilmesi bizleri gururlandırıyor. Çocuklarımız şimdi daha mutlu, daha özgür, tüm imkansızlıklara rağmen sporlarını en iyi şekilde yapıyorlar” dediler. Köyde sporla tanışan çocuklar ise Soner Taşkın’ın kendileriyle çok ilgilendiğini belirterek, “Soner Hoca bir dahidir. Hepimizle tek tek ilgileniyor. Bizimle ilgilemek için tüm imkansızlara göğüs geriyor. Bizimle ilgilenen Soner Hocamız, köyümüzde bulunan tüm öğrencileri toplayarak kışın soğuk havaya aldırış etmeden bize spor yaptırıyor. Çok memnunuz, çok mutluyuz” ifadelerini kullandılar. Soner Taşkın: "Kısıtlı imkanlarda çalışıyoruz." Kars Kafkas Üniversitesinden mezun olan Soner Taşkın ise “Milli sporculuk yaptıktan sonra antrenörlük seçtim. İki yıldır olimpiyat takımını çalıştırıyorum. Şu an Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün verdiği destekten dolayı çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Kendi köyümde bu çocuklara faydam dokunulması için onları çalıştırıyorum. Fakat imkanlarımız kısıtlıdır. Fazla malzememiz olmadığı için şu an sadece koşu çalışıyoruz” diye konuştu.



