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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cihat Arslan: 'Zor da olsa kazanmak için elimizden geleni yapacağız'

Cihat Arslan: 'Zor da olsa kazanmak için elimizden geleni yapacağız'

- idmandan görüntüler

Hafta Sonu Cihat Arslan Kalamış Milli Maç Basın Mensupları 

-- cihat arslan röportaj

- Cihat Arslan: "Zor da olsa kazanmak için elimizden geleni yapacağız" MANİSA

- Akhisarspor Teknik Direktör Cihat Arslan, Bursaspor maçının zor geçeceğini bildiklerini, zor olsa da kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Bursaspor'u konuk edecek olan Akhisarspor'da karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları süren Mustafa Yumlu, Dany, Bilal Kısa ve Bokila katılmadı. Bu oyuncuların Bursaspor maçı kadrosunda da yer almayacağı öğrenildi. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Zorlu bir karşılaşma bekliyor bizi. Onlar açısından da çok önemli, biz de kazanmak istiyoruz eksiklerimize rağmen. O takım bütünlüğünü yakalamış görünüyoruz. İnşallah bu milli maç arası bizi sekmeye uğratmaz. Çünkü formdaydık, gerçekten iyi mücadele ediyorduk. İyi ve neşeli hazırlandığımız düşünüyorum. Zor da olsa kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
"Şu an transfere kapalıyız" Şu an için transfer yapmayı düşünmediklerini aktaran Arslan, "Biz şu an transfere kapalıyız. Çünkü elimde alternatife kapalı biz kadro var. Yani biz tamamen kadromuza odaklandık. Elimizde var olanlarla mücadele ediyoruz. Transfer birinci önceliğimiz değil, elimdeki oyuncu kadrosuyla en iyi puanları yakalamayı çalışıyoruz. Motivasyonumuz tamamen takıma ait. Sakatlıklara Bilal de eklendi. Adalesinde küçük bir yırtık oluştu. Bu hafta Bilal kadroda olmayacak. Belki 2-3 hafta sürer sakatlığı. Seleznyov’da da ufak tefek ağrıları var diz bölgesinde ama maç oynamasına engel değil gibi. İşin taktiksel bir boyutu da var bugün yarın iş kesinleşir gibi ama inşallah hafta sonu aramızda olur” diye konuştu.

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