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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Cihat Arslan: “Kayserispor’u tebrik ediyorum”

Cihat Arslan: “Kayserispor’u tebrik ediyorum”

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan açıklama

- KAYSERİ

Rektör Trol 


- Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Bizim takım 1-0’ı kabul etmedi ama Kayserispor iyi savundu. Tebrik ediyorum” dedi.
Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, 1-0 mağlup oldukları Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Kayserispor’u tebrik ediyorum. Kayserispor taraftarla birlikte ilk 15 dakika üstümüze geldi. UEFA kupası da oynadık. Yorgunluk vardı. Daha sonra oyunun üstünlüğünü ele aldık. İkinci yarı oyun kontrollü giderken oyuncu değişiklikleri oldu. Varela asist yaptı. Gyan dünya yıldızlarından biri. Önemli bir oyuncu. Sonrasında takım pes etmedi. Bir takım mağlup olur ama mağlup etmemek önemli bir özelliktir. Bizim takım 1-0’ı kabul etmedi. Kayserispor iyi savundu” dedi.

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