Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Chelsea son antrenmanını Beşiktaş Park’ta yaptı

Chelsea son antrenmanını Beşiktaş Park’ta yaptı

Chelsea idmanından görüntüler

- İSTANBUL

Hatıra Fotoğrafı Ampute Futbol Rektör 


- Liverpool ile yarın Süper Kupa için kozlarını paylaşacak olan Chelsea son idmanını Beşiktaş Park’ta yaptı. Süper Kupa finalinde yarın Liverpool ile karşılaşacak olan Chelsea, son idmanını Beşiktaş Park Stadı’nda yaptı. Teknik Direktör Frank Lampard eşliğinde çalışan İngiliz ekibi ısınma koşularının ardından iki gruba ayrılarak 8’e 2 top kapma çalışması yaptı. Ardından yarı sahada tam takım olarak pas ve baskı çalışması gerçekleştirdi. Takım kalecileri ise kendilerine ayrılan bölümde hazırlıklarını tamamladı. Chelsea’da sakatlıkları bulunan Kante ve Willian, antrenmanda yer alırken, son durumlarına maç saatinde karar verilecek. Öte yandan Chelseali futbolcular, idmanın son bölümlerine doğru konukları olan ampute futbol oyuncuları ile top oynayıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.
İlgili Foto Galeriler
Trabzonspor Deplasmandan Avantajlı DöndüTrabzonspor Deplasmandan Avantajlı Döndü
Galatasaray-Akhisarspor Maçından KarelerGalatasaray-Akhisarspor Maçından Kareler
Galatasaray'dan 4 Maçta 2 GalibiyetGalatasaray'dan 4 Maçta 2 Galibiyet
Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor Maçından KarelerOlimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor Maçından Kareler
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı