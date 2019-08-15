Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Chelsea, İngiltere’ye döndü Haberi

Chelsea, İngiltere’ye döndü Haberi

Takım otobüsünün gelişi

İngiltere 

-Futbolcuların inişi
-Futbolcuların havalimanına girişi
-Detaylar

- İSTANBUL

- UEFA Süper Kupa'yı Liverpool'a penaltılar sonucu kaybeden Chelsea, İstanbul’dan ayrılarak İngiltere’ye döndü. Dün akşam Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa karşılaşmasında 2-2 biten maç sonucu penaltılarda rakibi Liverpool’a mağlup olan Chelsea takımı İstanbul’dan ayrıldı. Öğlen saatlerinde otobüsle İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen futbolcular, burada pasaport işlemlerini gerçekleştirdikten sonra özel uçakla İngiltere’ye hareket etti.
İlgili Foto Galeriler
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'
Futbolun Müslüman YıldızlarıFutbolun Müslüman Yıldızları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı