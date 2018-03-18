Cenk Tosun: 'Eski takım arkadaşlarıma güveniyorum' - İSTANBUL
Cenk Tosun: "Eski takım arkadaşlarıma güveniyorum" - İSTANBUL - Cenk Tosun'un açıklamalarıMaçın ardından - Evertonlu futbolcu Cenk Tosun:"Eski takım arkadaşlarıma güveniyorum"İSTANBUL (AA) - Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e 1 - 0 mağlup olduğu maçın ardından eski takım arkadaşlarına güvendiğini söyledi.
Devre arasında Beşiktaş'tan İngiliz takımı Everton'a transfer olan Cenk Tosun, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada ligin henüz bitmediğini belirterek, "Bugün bir mağlubiyet aldık ama daha her şey bitmedi. Oynanacak çok maç var. Bugün kilit bir maçtı ama maalesef mağlubiyetle ayrıldık. Ben eski takım arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah bu sene de şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklar." diye konuştu. Cenk, "Gönlümüz Beşiktaş'tan yana. İnşallah Beşiktaş şampiyon olur." dedi. - "(Premier Lig) Çok büyük zevk veriyor"Everton'ın Stoke City ile oynadığı son lig maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim olan milli oyuncu, Premier Lig'de oynamaktan keyif aldığını söyleyerek, "Gerçekten çok büyük zevk alıyorsunuz o ligde oynarken. En güzel statlarda, en güzel sahalarda, en iyi takımlara karşı oynuyorsun. Gerçekten çok büyük zevk veriyor. İlk başlarda fizik anlamda biraz zorlandım ama daha iyi çalışıp kondisyonumu güçlendirdim. Şimdi daha iyi, daha rahat hissediyorum kendimi." ifadelerini kullandı.Everton'da teknik direktör Sam Allardyce'ın kendisine çok güvendiğini sözlerine ekleyen Cenk Tosun şunları kaydetti:"Hoca ile aramız çok iyi. Zaten hoca istedi transferi. Bana çok güveniyor. Fiziksel anlamda gelişmemi istediği için birkaç maç koruma amaçlı oynatmadı. İdmanlarda daha iyi hissettiğimi görünce formayı verdi."