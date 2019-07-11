Celustka: “Takımı Avrupa’ya götürmek için varımızı yoğumuzu koyarak çalışıyoruz” İzle

-- Celustka ile röportaj

-- Bülent Korkma'dan detaylar

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- - Antalyaspor'un Çek futbolcusu Ondrej Celustka:- "Türkiye Kupası'nda da artık iyi bir başarı elde etmek istiyoruz"- Antalyaspor’da Erzurum kampı hız kazandı ERZURUM



- Antalyaspor'un Çek futbolcusu Ondrej Celustka hedeflerinin Avrupa kupalarında boy göstermek olduğunu söyleyerek, "Hepimiz bu takımı Avrupa’ya götürmek için varımızı yoğumuzu koyarak sıkı çalışıyoruz" dedi.

Antalyaspor’un Erzurum kampı Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde devam ediyor. Geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergileyerek herkesin takdirini kazanan Akdeniz ekibinin yeni sezon çalışmaları hız kazandı. Korkmaz yönetiminde 2 saat süren antrenman koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise kırmızı-beyazlı ekip topla çalışmalarını sürdürdü. Takımın deneyimli savunma oyuncusu Ondrej Celustka İhlas Haber Ajansı



muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin Avrupa kupalarına gitmek olduğunu ifade ederek, "Kampa başladığımız ilk günden beri benim ve takım arkadaşlarımın gözünden Avrupa kupaları hedefi okunuyor. Hepimiz bu takımı Avrupa’ya götürmek için varımızı yoğumuzu koyarak sıkı çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bir diğer hedeflerinin ise Türkiye Kupası olduğunu vurgulayan Celustka, “Ligde geçtiğimiz sezonu geride bırakırsak Türkiye Kupası'nda artık iyi bir başarı elde etmek istiyoruz. Yeni sezon hedeflerimizden birisi Türkiye Kupası'nda iyi bir yere gelmek. Geçtiğimiz sezon öncesinde bizim ne yapacağımıza nerelere geleceğimize kimse inanmıyordu. Tabi bu pastada en büyük pay takım arkadaşlarımdan ziyade Bülent Hocamıza ait. Bu da nasıl iyi bir hocayla çalıştığımızı izah ediyor" ifadelerini kullandı.

