Cedi Osman: “Olimpiyatlara gitmek istiyoruz”

-Kadın sporcular ile bir araya gelmesi,

-Cedi Osman'ın konuşması, detay.



- - Cedi Osman’dan Düzce Belediyesi Kadın Basket takımını ile bir araya geldi DÜZCE



- NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk sporcu Cedi Osman, Düzce Belediyesi Kadın Basketbol Takımı oyuncularını ziyaret etti. Cedi Osman, 31 Ağustos tarihinde başlayacak olan FIBA Basketbol Dünya Kupası’nda da önemli bir başarı elde edeceklerine inandıklarını dile getirdi. 3 yıldır kısıtlı bütçelere rağmen ciddi başarılar elde ederek bünyesindeki 3 sporcuyu da Kadın Basketbol Milli Takımı’na gönderen Düzce Belediye Spor Kadın Basketbol takımını NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk sporcu Cedi Osman ziyaret etti. Genç basketbolcularla tek tek tanışan ve ardından sohbet eden Cedi Osman, Düzce Belediyesi Kadın Basketbol takımına övgüler yağdırdı ve her zaman yanlarında destekçisi olacağını söyledi.



“Her zaman yanındayız” Önemli başarılar sağlayan Düzce Belediyespor Kadın Basketbol takımının önemli başarılar gösterdiğini belirten Osman, “Ziyaret amacım hem onları desteklediğimi göstermek, bir yandan da 2-3 sendir kazandıkları başarılardan dolayı tebrik etmek. En önemlisi ben kendim olarak Cedi Osman Akademisi olarak onlara şu mesajı vermeye geldik. Biz her zaman sizin yanınızda olacağız ve olmaya devam edeceğiz. Bu kadar başarıya rağmen hiçbir şekilde isimleri duyulmadı. Ama her sene başarılar elde ettiler. Hem adlarını duyurmak adına hem de destek olmak adına geldik. Hem merak edilenleri konuşacağız hem de tanışmış olacağız” diye konuştu.

“Olimpiyatlara gitmek istiyoruz” Dünya kupasında da ciddi başarılar elde edeceklerini söyleyen Osman, “Dünya kupası hakkında herkes çok heyecanlıdır. Ben bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Herkes eminim ki çok sıkı çalışıyordur. Çok önemli bir turnuva. Sonuçta iyi bir derece yapıp olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Çok zorlu bir gurubumuz var. Ama çok genç ve iyi bir takımız. Kesinlikle iyi bir derece yakalayacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

2018-2019 sezonu Turkish Airlines EuroLeague finalinde CSKA Moskova ile karşı karşıya gelen ancak elenen Anadolu Efes Basketbol Takımı’nın ilerleyen süreçte daha çok başarı elde edeceğine inandığını söyleyen Cedi Osman, “Ben çok mutlu oldum. İki takımın final-four'da birlikte olması karşılıklı oynamış olmalarına. Sonuçta o maçta kazanan Türkiye oldu. Maalesef finalde ÇSK Moskova’ya kaybettik. Tabii Anadolu Efes’in kazanmasını istiyordum. Ama inanıyorum ki bu Anadolu Efes adına bir başlangıç oldu. İlerleyen senelerde kupanın geleceğine eminim” ifadelerinde bulundu.