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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çaykur Rizesporlu futbolcu Samudio: 'Önümüzde uzun bir maraton var' - RİZE

Çaykur Rizesporlu futbolcu Samudio: 'Önümüzde uzun bir maraton var' - RİZE

Çaykur Rize sporlu futbolcu Samudio: "Önümüzde uzun bir maraton var" - RİZE - Futbolcuların antrenmana öğrencileri selamlayarak çıkışları - Öğrencilerin futbolcularla fotoğraf çektirmesi - Amınu Umar'ın öğrencilerin formalarını imzalaması - Antrenmandan görüntüler - Futbolcu Brain Samudio'nun açıklamasıRİZE - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize spor'un Paraguaylı oyuncusu Brain Jose Samudio, önlerinde uzun bir maraton olduğunu belirterek, "Son mağlubiyete takılmadan çıkışımızın devamını getirmeliyiz. İlk 6 maçtaki çıkışı devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.
Samudio, Mehmet Cengiz Tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Maraton Forma Öğrenciler Kışla 

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