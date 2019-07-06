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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kurban kesimi ve dua

Allah 

-Oyunculardan detay
-İsmail Kartal açıklama
-Antrenman detay

- RİZE

- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı.
Karadeniz ekibi 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nun çalışmalarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği antrenman ile başladı.
Yeşil-mavili ekip, Kulüp Başkanı Hasan Kartal, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla, dualarla sezona start verdi. Antrenmana yeni transfer El Kabir de katıldı.
Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik adam İsmail Kartal, başarıyı tüm şehirle bütünleşerek ve hep birlikte el ele vererek yakalayacaklarının altını çizdi. Kartal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün sezona başlama günümüz. Camiamıza hayırlı olsun. Kazasız belasız, başarılı güzel bir sezon geçirmemizi Allah nasip eder inşallah. Başkanımız, taraftarlarımız ve futbolcularımız ile hep birlikte çalışarak başarılı olacağız. Tabii ki burada başarı sadece bizde değil; en büyük gücümüz taraftarlarımız. Bir ekip çalışmasıyla birlikte bu güzel şehrimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp Rizespor’u hak ettiği yere taşıyacağız.” Yakın zamanda eksik mevkiler için takviyeleri tamamlayacaklarını belirten teknik adam Kartal, lige en iyi şekilde başlamak istediklerini belirtti.
Kartal açıklamasında şu şekilde devam etti: “Transfer çok kolay olan bir olay değil. Bütün gücümüzle çalışıyoruz. Gönül ister ki bugün tüm oyuncularımızla antrenmana başlayabilseydik. Bugün Türkiye’de birçok kulüpte bu böyle. Bizler Rizespor’a faydalı olabilecek oyuncular tercih ediyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Çok yakın zaman içerisinde eksik mevkilerimiz için eksik oyuncularımızı aramıza katacağız. Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz.” "Vedat Muriç kalırsa çok mutlu olurum.” Teknik adam İsmail Kartal, transfer gündemi hala devam eden Vedat Muriç için yaptığı açıklamada takımda kalmasından mutlu olacağının altını çizdi. Kartal, “Vedat Muriç’in kalmasını istiyorum. Bütün kulüpler santrafor arıyor. Kendisinin ve kulübün menfaati burada çok önemli. Kulüp menfaatleri doğrultusunda olabilirse olur olmazsa da kalırsa da çok mutlu olurum. Hayırlısı ne ise o olsun” dedi.

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