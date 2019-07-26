Çaykur Rizespor'un kampı - BOLU

- Antrenmandan detaylar - Takım kaptanı Abdullah Durak'ın açıklamalarıÇaykur Rizespor'un Bolu kampı - Yeni sezon hazırlıklarına Bolu 'da devam eden Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü - Takım kaptanı Abdullah Durak: - "Üç büyüklerde bir düşüş var bunun sebebi de galiba mali. Anadolu takımları da biraz gelişti ama bunun asıl nedeni üç büyüklerdeki düşüşler"BOLU (AA) - Yeni sezon hazırlıklarını Bolu 'da sürdüren Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Bolu Dağı kesimindeki bir otelde kampa giren Rize ekibi, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler gözetiminde yaptıkları antrenmanla sürdürdü.Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan takım kaptanı Abdullah Durak, çalışmaların her kamp gibi yorucu geçtiğini belirterek, "Lige iyi başlamak için biz birazda ağır çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmaların da meyvelerini, yorulmanın karşılığını alırız." diye konuştu. Takımın iyi durumda olduğunu ifade eden Durak, gelen transferlerle de takımın daha da iyi olacağını, takım uyumunun gayet iyi olduğunu, antrenmanların sıkıcı ve yorucu geçtiğini, lige iyi başlamak için geride kalan dört haftanın çok önemli olduğunu, takıma yapılacak olan takviyelerle daha iyi durumda olacaklarını kaydetti. Durak, transfer sezonunun geçen yıla nazaran yavaş geçtiğini ifade ederek, "Bunun nedeni de ekonomik sebepler. Bunun her takıma avantajları ve dezavantajları olacak. Bizde bunu avantaja çevirmeye çalışacağız. Gelen transferlerin kalitesi çok önemli.İnşallah iyi arkadaşlar gelir, bizde başarılı oluruz." şeklinde konuştu. Hedeflerinin ligde üst sıralara oynamak olduğunu anlatan Durak, UEFA konusunda birşey söyleyemeyeceğini. takımın eksik olduğunu, takıma katılanlarla ve takıma kaliteli oyuncunun gelmesi durumunda UEFA'ya kadar çıkabileceklerini belirtti. Durak, Süper Lig'de dört büyüklerin düşüşe geçtiğini ifade ederek, "Ben uzun süre Süper Lig'de oynadım. Eskiden kolay değildi Beşiktaş'a, Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye gidip puan almak, puan bile hayaldi. Şimdi puan almayanı dövüyorlar neredeyse. O yüzden üç büyüklerde bir düşüş var bunun sebebi de galiba mali. Anadolu takımları da biraz gelişti ama bunun asıl nedeni üç büyüklerdeki düşüşler." dedi. Transfer konusunda da açıklama yapan Durak, "Taraftarda haklı yönetimde. Yönetim transfer konusunda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Kolay değil. Kulüplerin durumu ortada. Kulübün geleceğini düşünmek zorundalar. Taraftarda haklı transfer bekliyor. Ana son iki üç yıldır bu işler kolay olmuyor. Bir çok neden, sebep ve engel var. O yüzden en iyisini yapacaklarına inanıyorum." şeklinde ifade etti. Durak, kulüplerin alt yapıya yönlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Beş yıl önceki yöneticiler, geleceği düşünmeden transferler yaptılar yabancı ve Türk olsun. Bu gün zararlarını görüyoruz. Dediğim gibi yavaş yavaş düzlüğe çıkmaya çalışan takımlar var. İnşallah daha akıllı ve mantıklı bir şekilde davranırlar. Burada söz konusu olan ülke futbolunun geleceği." dedi.
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