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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Çaykur Rizespor'u hak ettiği yere taşımak istiyoruz'- RİZE

'Çaykur Rizespor'u hak ettiği yere taşımak istiyoruz'- RİZE

"Çaykur Rize spor'u hak ettiği yere taşımak istiyoruz" - RİZE - Antrenmandan görüntü - Çaykur Rize sporlu futbolcu Joseph Attamah'ın açıklaması - Çaykur Rize sporlu futbolcu Joseph Attamah:"Oyuncular olarak üzerimize düşenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Bu takımı lig sonunda hak ettiği yere taşımak istiyoruz"RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rize spor'un orta saha oyuncusu Joseph Attamah, "Bu takımı lig sonunda hak ettiği yere taşımak istiyoruz." dedi.
Attamah, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lige çok iyi başladıklarını söyledi.

Sahalarında oynadıkları son iki maçta işlerin çok iyi gitmediğini ifade eden Attamah, "Bu iki maçtan sadece bir puan toplayabildik ama bu demek değildir ki her şeyi kaybettik. Önümüzde daha çok fazla maç var. Bu takımın daha fazla puan toplayabilmesi için elinde gerekli malzeme de var. Oyuncular olarak üzerimize düşenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Bu takımı lig sonunda hak ettiği yere taşımak istiyoruz." diye konuştu.
Attamah, son iki maçta yaşadıkları olumsuzlukların kendilerini ürkütmemesi ya da moralleri bozmaması gerektiğini kaydederek şunları söyledi:"Medipol Başakşehir maçında yapacağımız tek şey, odaklanıp olabildiğince iyi bir sonuç çıkarmak, çünkü ligin başında bunu başarmıştık ve iyi sonuçlar almıştık. Medipol Başakşehir karşısında da sadece işimize odaklanmamız gerekir. Bu iki maçtaki moral bozukluğunun geçici olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bunu aşabilmemiz için tek hedefimiz oradan iyi bir sonuç almak."Çaykur Rize spor, Süper Lig'in 6. haftasında cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Bild Basın Mensupları 

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