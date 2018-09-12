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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Çaykur Rizespor, sıkıntılardan kurtulmak istiyor - RİZE

Çaykur Rizespor, sıkıntılardan kurtulmak istiyor - RİZE

- Antrenman - Saadane'nin açıklaması - Defans oyuncusu Marwane Saadane:"Bursaspor maçı ile başlayarak sıkıntıları giderip hedeflerimize ulaşmak istiyoruz"RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Bursaspor'u ağırlayacak Çaykur Rize spor'da defans oyuncusu Marwane Saadane, bu maçla başlayarak sıkıntıları giderip hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.

Saadane, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk dört haftasında iyi futbol oynadıklarını ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını belirtti.
Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in takımdan ayrılmasına üzüldüklerini ifade eden Saadane, "Oyuncular olarak onunla devam etmeyi çok isterdik ama futbolun içinde bunlar var. Hocamız da biz de gidebiliriz. Herkes gider, Rize spor kalır." dedi.
Saadane, Çaykur Rize spor'un oyunundan çoğunluğun memnun olduğunu kaydederek, "Daha çok çalışarak şanssızlığımızı kırmak istiyoruz. Çok fazla pozisyon üretiyoruz ama bunları sonuçlandırmada sıkıntı yaşıyoruz. Bursaspor maçı ile başlayarak sıkıntıları giderip hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.
Orta saha oyuncusu olmasına rağmen son yıllarda Çaykur Rize spor'da defansta görev yaptığına işaret eden Saadane, "Orta saha oyuncusu olduğumu herkes biliyor ama eski hocalarım defansta beni denemişlerdi. Amacım sadece takıma yardımcı olmak. Nerede oynadığımın çok önemi yok." ifadelerini kullandı.

Hafta Sonu Rektör 

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