Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçının ardından - RİZE
- Çaykur Rize spor - MKE Ankaragücü maçının ardından - Çaykur Rize spor Teknik Direktörü Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları - Çaykur Rize spor Teknik Direktörü Okan Buruk: - "Verilere baktığımızda daha çok orta yapan, şut çeken ve topa sahip olan taraf bizdik ancak sonlandırmada sorun yaşadık" - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal: - "Buradan bir puan almayı hedefliyorduk. Oyuncularım taktiksel anlamda görevlerini yerine getirdi"RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile 1 - 1 berabere kalan Çaykur Rize spor'da teknik direktör Okan Buruk, iyi oynadıklarını ancak sonuca gitmekte sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir gece geçirdiklerini ve üzüntülü olduklarını belirtti. Kazanmak için bir türlü maç içerisinde beklenen seviyeye çıkamadıklarına değinen Buruk, "Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Çok fazla pozisyona girdik ama kalemize ilk gelen ilk top gol oldu. Geri gelen topları biz aldık. Verilere baktığımızda daha çok orta yapan, şut çeken ve topa sahip olan taraf bizdik ancak sonlandırmada sorun yaşadık."Verilere baktığımızda orta, şut, topa çok sahip olmuşuz ama sonlandırmada sorun yaşadık." diye konuştu. Üçüncü bölgeye kadar iyi gittiklerini ama son vuruşlarda eksiklik yaşadıklarını kaydeden Buruk, "Maçı 1 - 0'dan geri çevirmek önemli ama atamadığımız penaltı oldu. Oyuncularımızın üzerinde bir baskı var ve bunu kıramadık. Kazanmak için her şeyi yaptık. Penaltıyı atabilsek farklı olabilirdi. Başladığımız onbir, oyuncu değişikliği ile her şeyi denedik. Topu içeri atamayınca maçı kazanamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.Rakibin Rize 'ye bir puan için geldiğinin altını çizen Buruk, "Bir puana oynadılar. Kalecileri oyun boyunca vakit geçirdi ve hakem buna müsaade etti. Maçın sonuna eklenen 4 dakika sadece kaleci için eklenebilirdi. Kazanamadığımız için üzgünüz. Hakemin genel oyunundan memnunuz." şekinde konuştu. - MKE Ankaragücü cephesiMKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rize 'ye 6 - 7 oyuncudan eksik geldiklerini söyledi.
Sakat ve cezalı oyuncuları olduğuna dikkat çeken Kartal, "Buradan bir puan almayı hedefliyorduk. Oyuncularım taktiksel anlamda görevlerini yerine getirdi. 38 yaşındaki Sedat 11 kilometre koştu. İlk yarı öndeyken El Kabir golü kaçırdı. Farkı ikiye çıkarsak sonuç çok daha değişik olabilirdi. İlk yarı rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarı 2 - 0'i bulsak maçı koparabilirdik." dedi. Takım olarak ikinci yarıda geri yaslandıklarını kaydeden şöyle devam etti:"Rakibimiz güzel bir gol attı. Penaltıyı kurtararak, Süper Lig'de ilk kez şans verdiğimiz Türk futboluna armağan edeceğimiz Altay takıma moral verdi. Arkadaşlarını yönlendirmesi ile takıma güven verdi. Ligde ilk maçı ve 19 yaşında oynattık. Oyunun son bölümünde pozisyonlarımız var. Eksiklerimize rağmen bir puan aldığımız için mutluyuz. Zaten yeterince eksiğimiz var. Oyuncular birbirine güvenerek mücadele etti. Hak ettiğimiz bir puan aldığımızı düşünüyorum."