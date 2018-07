Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Yardımcı: 'Borçlanacağız, riske gireceğiz ve futbolcu alacağız'

- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı transfer sürecini değerlendirdi. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, eksiklere rağmen takımın ilk etap çalışmaların Rize'de tamamlandığını dile getiren Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, ikinci etap kamp çalışmalarının Erzurum'da devam edeceğini ifade etti.

Rizespor’un transfer sürecini değerlendiren Yardımcı, “İmkanlara bakarsak futbolcu almamamız lazım. İmkan olmazsa da alacağız. Borçlanacağız, riske gireceğiz ve futbolcu alacağız. Bir fiyat politikası var. Bize kalsa yerli istiyoruz. Daha kolay iş bitiyor ve bizim için şartlar kolay oluyor. Yerli santrfor yok. On numara bakıyorsun yerli yok. Var ama Emre Akbaba var ama alabiliyorsan al. Bana kalırsa yerli ama mecbur kaldığımızda da yabancı oyuncu alacağız. İmkan yok bahanesine sığınmadan biz elimizden geleni yapacağız” dedi.

Altyapıya verdikleri önemin altını çizen Yardımcı, "İster beğenin ister beğenmeyin. Diğer kulüplerde bu kadar hareket de yok. Biz bir taraftan tecrübeli deneyimli adamlar alırken veya ararken bir taraftan da İbrahim hocaya genç ve istikbal vaat eden gençleri teslim edip, onlardan da faydalanmamız gerekiyor. İbrahim hocanın dediğini alırken bir taraftan da onu şu geçlerden bize adam et diyeceğiz. Bu takımın yaşaması için başka çaremiz yok. Hep hazır parayla nereye kadar. Bir yerden sonra da İbrahim hocadan bu aldığımız gençlerden A takımına adam monte etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Transferde Türkiye’nin gerçek şartlarının göz önünde bulundurulması gerektiğine değinen Yardımcı, "Türkiye'de sezonu doğru açan var mı? Türkiye'nin gerçek şartlarını da göz önüne alalım. Biz eksiklerimizin farkındayız. Teknik kadro ile mutabıkız. Çalışmalar gayet sıkı bir şekilde yürüyor. Kulüp binasında transfer görüşmeleri yapılıyor. Dışarıda bu işleri yapmayı prensip olarak kaldırdık" diye konuştu.

"Rizespor'un taraftar derdi yok, seyirci derdi var" "Rizesporluyum" diyenlerin sayısının arttırılması için çalışılması gerektiğini dile getiren Yardımcı, "Çaykur Rizespor'da taraftar derdi yok seyirci derdi var. Tribünler dolmuyor. Bizim derdimiz seyirciyi artırmak. Buda kaliteli takımlar artar. Rize'de maalesef fazla Rizesporlu yok. Rizesporlu sorulduğunda has ve öz Rizeliyim ve Rizesporluyum diyen seyirci sayısını artırmamız lazım. Buda başarılı bir takımla olur. başarılı bir takım yaparsak biz bunun karşılığının olacağını zannediyorum. Türkiye'nin futbol standartları ve futbol şartlarında Çaykur Rizespor'un düşmemesi lazım. Düştüğü takdirde büyük risk ve sıkıntı var. Bizde bunun bilincindeyiz. Yaşamak için düşmemek zorundayız. Bizde bunun için elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Kweuke’ye net davranacağız” Başkan Yardımcı, Kweuke'nin Almanya'daki doktoruna gitmek istediğini belirterek, "Kweuke Rize'de resmi olarak hastaneye giderek orada MR çektirdi. Durumu ve sonucu aldıktan sonra, sakat veya sağlam ondan sonra Almanya'ya göndereceğimizi kendisine söyledik. Heyet raporuna göre kararımızı bildireceğiz. Kweuke'ye net davranacağız. Kweuke var mı?, yok mu? Ona göre tedbir almak zorundayız” şeklinde konuştu.