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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçının ardından - RİZE

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçının ardından - RİZE

- Çaykur Rize spor - Kasımpaşa maçının ardından - Çaykur Rize spor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın basın toplantısı - Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun basın toplantısıMaçın ardından - Çaykur Rize spor Teknik Direktörü İsmail Kartal: - "Taraftarların beni değil takımı desteklemelerini beklerim. Taraftarlarımızı üzdük. Biz daha üzgünüz. Onlardan özür diliyoruz" - Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu: - "Bu galibiyet bizi moral olarak yukarı taşıyacaktır"RİZE (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3 - 0 yenilen Çaykur Rize spor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Taraftarların beni değil takımı desteklemelerini beklerim. Taraftarlarımızı üzdük. Biz daha üzgünüz. Onlardan özür diliyoruz." dedi.
Kartal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, maça iyi başladıklarını belirterek, "İlk devre iki net pozisyon var. Rakip ise iki kere geldi. Sadece yaptıkları hızlı hücumlarla arkaya atılan toplarla golü buldular. İkinci golleri karambolden geldi." diye konuştu.
İkinci yarı maçı çevirebileceklerine inandıklarını aktaran Kartal, "İkinci yarı belkide bu sezonun en iyi maçını oynadık. Erken gol bulabilsek maçı çevirebilirdik ama olmadı. Bu tür maçlarda 6 - 7 pozisyona girip atanıyorsanız kendimizi eleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.Taraftarlar tepkilerinde haklı olduğunun altını çizen Kartal, şöyle devam etti:"Taraftar takımın kazanmasını ister. Bende bunu bekliyor ve istiyorum. Bir takım maç oynanırken, penaltı atarken, oyuna oyuncu girerken desteklenmesini beklerim. Buraya hocalar gelir gider. Taraftarların beni değil takımı desteklemelerini beklerim. Taraftarlarımızı üzdük. Biz daha üzgünüz. Onlardan özür diliyoruz. Önümüzde iki maç var. Alabileceğimiz kadar puanı alıp toparlamaya çalışacağız." - Kasımpaşa cephesiKasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, maça iyi hazırlandıklarını ve rakibi iyi analiz ettiklerini kaydetti.
Önemli bir galibiyet aldıklarına dikkat çeken Havutçu, " Rize spor son üç maçı içerde kazanmıştı. Kendi evinde iyi oynuyordu. Maç analizimiz istediğimiz gibi iyi gitti. Belki maç içinde bir kaç pozisyon verdik ama istediğimiz golü bulduktan sonra oyun istediğimiz şekilde gelişti. Bu galibiyet bizi moral olarak yukarı taşıyacaktır. Hedefimiz kalan iki maçı kazanıp devre arasına maksimum puan ile girmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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